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За петуха Рикко, на которого сосед подал в суд за кукареканье, вступились тысячи человек

Во Франции сосед подал в суд на петуха Рикко, за него вступились тысячи человек
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Pixabay

Во Франции недовольный слишком частым кукареканьем петуха Рикко сосед подал в суд на его хозяев. В сети создали петицию в поддержку Рикко, которую подписали более 33 тысяч человек. Об этом сообщает Le Figaro.

Спор из-за пения петуха возник между соседями коммуны Нивола-Вермель на юго-востоке страны. Мужчина, поселившийся по соседству с Алексией и Франком Чарретоннами, которые держат домашних животных, написал на пару заявление. Он потребовал избавиться от петуха, который слишком часто и громко дает о себе знать, а также выплатить ему компенсацию в размере €4,5 тысячи за моральные страдания.

Семейная пара, по информации издания, проживает на том месте более 25 лет. Петух по кличке Рикко, который вызвал возмущение у заявителя, появился в их доме с 2019 года. Адвокат заявителя подчеркнул, что дом Чарретоннов располагается в пригородной зоне, которую нельзя в полной мере отнести к сельской местности, а значит, требования его клиента обоснованы.

С 2021 года во Франции действует закон о защите «сенсорного наследия» деревни, к которому относится и петушиный крик. Это значит, что жителям запрещено жаловаться на эту неотъемлемую часть природы, если речь идет о сельской местности.

Чтобы защитить своего петуха, хозяева создали в сети петицию в его поддержку, которая набрала уже 33 тысячи подписей. Также пара установила во дворе камеру, которая фиксирует каждое кукареканье Рикко. Согласно записям, петух ежедневно поет не более пяти-шести раз: летом около 8:30 утра, в зимний период в 9:00.

Решение относительно судьбы Рикко будет принято судом 4 июля.

Как отмечает издание, Рикко — это не первый петух, вокруг кукареканья которого ведутся судебные разбирательства. В 2019 году суд рассматривал дело петуха Мориса. Тогда власти встали на сторону хозяев птицы, оставив возмущенного соседа без компенсации.

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