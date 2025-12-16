Группа компаний «Основа» подвела итоги ввода недвижимости в Московском регионе

ГК «Основа» ввела в 2025 году более 130 тыс. кв. м жилья

Группа компаний «Основа» по итогам 2025 года ввела в эксплуатацию в Московском регионе более 130 тыс. кв. м жилой недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

Уточняется, что в декабре 2025 года компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Very на Миклухо-Маклая» общей площадью 45,3 тыс. кв. м на юго-западе Москвы.

Ранее в 2025 году ГК «Основа» ввела в эксплуатацию третью очередь жилого комплекса площадью 51,8 тыс. кв. м у станции метро «Лухмановская», а также жилой комплекс площадью 33,7 тыс. кв. м в Головинском районе Москвы. Таким образом, совокупный объем жилья, введенного девелопером в столичном регионе с начала года, превысил 130 тыс. кв. м.

Два из введенных в 2025 году объектов относятся к бизнес-классу, еще один реализован в сегменте комфорт-класса.

По словам акционера и управляющего партнера ГК «Основа» Олега Колченко, в портфеле компании находится порядка 20 проектов общей площадью более 2 млн кв. м. В активной стадии строительства и реализации в Московском регионе — девять проектов площадью почти 709 тыс. кв. м, часть из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

В компании подчеркнули, что если в 2025 году девелопер вывел на рынок два проекта, то в 2026 году планирует вывести как минимум пять новых жилых комплексов, включая крупный проект комплексного развития территорий.