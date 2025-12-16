Адвокат указала на признак осознанной продажи квартиры Ларисой Долиной

Адвокат Свириденко: Долина просила исключить из сделки по жилью пианино и стул

Певица Лариса Долина исключила из договора купли-продажи квартиры пианино и концертный стул, что доказывает осознанность сделки, заявила в суде адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. Прямая трансляция заседания ведется на платформе VK Видео.

По словам Свириденко, дополнительное соглашение об исключении этих предметов может служить подтверждением того, что Долина целенаправленно хотела продать квартиру.

Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у эстрадной певицы Ларисы Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру.

