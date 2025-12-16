На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили, кого искал подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово

RT: напавший с ножом на школу подросток искал учителя из Гагаузии
Юрий Кочетков/РИА Новости

Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцовском округе, искал учителя, с которым у него были сложные отношения. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, педагог, предположительно, родом из Гагаузии.

Другие подробности о конфликте школьника с учителем неизвестны. Официального подтверждения этой информации не поступало.

До этого Telegram-канал Baza писал, нападавший якобы искал учительницу математики Марию Дмитриевну, однако ее имя ученик не помнил. Он заходил в разные кабинеты и описывал женщину как «такая темная».

Незадолго до нападения, как утверждается, школьник собрал в туалете нечто похожее на СВУ и хотел спрятать предмет в ее кабинете.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее порезавший учительницу ножом школьник из Петербурга раскаялся в содеянном.

