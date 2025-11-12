На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп впервые услышал о проблемах УПЦ от Путина

Небензя: Трамп не мог поверить в преследование православной церкви на Украине
Eduardo Munoz Alvarez/AP

Президент США Дональд Трамп мог не подозревать о некоторых вещах об урегулировании на Украине до встречи с президентом России Вдалимиром Путиным. Об этом в интервью РИА Новости рассказал постпред РФ в ООН Василий Небензя.
По его словам, во время многочасовой беседы двух президентов в Анкоридже, Трамп узнал много нового и интересного о чем, может быть, даже и не подозревал.

«Достоверный факт, когда, например, президент Путин ему говорил о том, что на Украине преследуется и запрещается каноническая Украинская православная церковь, и президент Трамп не мог в это поверить. Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить», — сказал Небензя.

15 августа в американском штате Аляска состоялись переговоры Путина и Трампа. Президенты беседовали около трех часов в присутствии своих помощников, а также министров иностранных дел РФ и США. Ключевой темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Трамп отправил Путину послание.

