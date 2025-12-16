На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России появится День памяти жертв геноцида советского народа

Днем памяти жертв геноцида советского народа по инициативе «Единой России» стало 19 апреля
Максим Блинов/РИА Новости

Госдума в трех чтениях приняла закон о признании 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, сообщает Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

Как отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко, этот день станет также полезным для защиты будущих поколений.

«Преступления нацистов прошлого и неонацистов настоящего одинаковы. Так, было доказано, что на территории Ленинградской области нацисты разбрасывали детские игрушки, начиненные взрывчаткой. Сегодня при освобождении оккупированных территорий Курской области наши бойцы обнаруживали такие же игрушки», — сказала она.

Напомним, идея сделать новую памятную дату была озвучена на площадке дискуссионного клуба «Единой России».

