Банкир объяснила, чем обернется аномальный рост ставок по вкладам

Нынешние высокие ставки по банковским вкладам являются редким явлением, которое может прекратиться уже к концу 2025 года. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявила первый заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Мария Бродовская.

По ее словам, это связано с повышенным спросом на ликвидность в конце года, а также с ожиданием решений Центробанка по ключевой ставке. Из-за этого, по мнению специалиста, ставки по долгосрочным продуктам приближаются к краткосрочным, что является практически уникальной ситуацией.

Бродовская добавила, что ситуация может измениться буквально через пару недель.

«Главное — не воспринимать происходящее как долгосрочный тренд. Повышение ставок сейчас похоже скорее на краткосрочный всплеск, чем на новое правило игры», — заявила эксперт.

Она отметила, что выгодные долгосрочные вклады можно сочетать с другими инструментами, предполагающими свободный доступ к деньгам. Этот способ поможет сохранить часть средств под хороший процент.

До этого независимый эксперт по банковскому рынку Андрей Бархота сообщил, что Центробанк намерен реконструировать банковскую систему, обязав кредитные организации привязывать ИНН ко всем счетам граждан. Предполагается, что это должно помочь в борьбе с дропперами, однако регулятору важно не перегнуть палку и не спровоцировать отток финансовых операций в тень, поскольку это один из основных рисков.

