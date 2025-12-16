На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Банкир объяснила, чем обернется аномальный рост ставок по вкладам

Банкир Бродовская: высокие ставки по вкладам являются кратковременным явлением
true
true
true
close
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Нынешние высокие ставки по банковским вкладам являются редким явлением, которое может прекратиться уже к концу 2025 года. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявила первый заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Мария Бродовская.

По ее словам, это связано с повышенным спросом на ликвидность в конце года, а также с ожиданием решений Центробанка по ключевой ставке. Из-за этого, по мнению специалиста, ставки по долгосрочным продуктам приближаются к краткосрочным, что является практически уникальной ситуацией.

Бродовская добавила, что ситуация может измениться буквально через пару недель.

«Главное — не воспринимать происходящее как долгосрочный тренд. Повышение ставок сейчас похоже скорее на краткосрочный всплеск, чем на новое правило игры», — заявила эксперт.

Она отметила, что выгодные долгосрочные вклады можно сочетать с другими инструментами, предполагающими свободный доступ к деньгам. Этот способ поможет сохранить часть средств под хороший процент.

До этого независимый эксперт по банковскому рынку Андрей Бархота сообщил, что Центробанк намерен реконструировать банковскую систему, обязав кредитные организации привязывать ИНН ко всем счетам граждан. Предполагается, что это должно помочь в борьбе с дропперами, однако регулятору важно не перегнуть палку и не спровоцировать отток финансовых операций в тень, поскольку это один из основных рисков.

Ранее россиянам рассказали о правильном выборе между накопительным счетом и вкладом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами