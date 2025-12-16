Эксперт назвал главные риски привязки ИНН к счетам россиян

Центробанк намерен реконструировать банковскую систему, обязав кредитные организации привязывать ИНН ко всем счетам граждан. Предполагается, что это должно помочь в борьбе с дропперами, однако регулятору важно не перегнуть палку и не спровоцировать отток финансовых операций в тень – это один из основных рисков, предупредил в беседе с 360.ru независимый эксперт по банковскому рынку Андрей Бархота.

Финансист не согласился с мнением о том, что решение ЦБ уничтожит банковскую тайну – по его словам, она, по сути, никогда и не существовала.

«Мы прекрасно понимаем, что если какие-то ведомства заинтересуются операциями клиента, то никакая банковская тайна там уже не действует, — пояснил Бархота. — Обвинение, что это упразднит банковскую тайну, не совсем корректно, потому что в полной мере она и не существовала».

Он напомнил, что все финансовые данные россиян за несколько лет можно изучить в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, включая информацию о вкладах, счетах и так далее. Решение ЦБ в данном свете выглядит больше как попытка структурировать эту информацию внутри системы для борьбы с преступными схемами, считает Бархота.

Он пояснил, что платформа ЦБ «Антидроп» представляет собой инструмент, который позволит банкам не только выявлять подозрительные операции, как это происходит сегодня, но и наладить обмен этой информацией с другими кредитными организациями в реальном времени. Так, один банк может заподозрить клиента в дропперстве, внести его ИНН в список, а другие организации оперативно получат эти сведения и будут ориентироваться на них при попытке клиента открыть счет или выполнить какую-то операцию.

По мнению специалиста, для большинства россиян эти изменения заметны не будут, но может последовать и «побочка» в виде перехода на наличные средства для избежания лишнего контроля. Поэтому важно, чтобы ЦБ не перегнул палку и не спровоцировал отток финансовых операций в тень, заключил финансист.

Напомним, юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что инициатива ЦБ об обязательной привязке ИНН физических лиц ко всем банковским счетам грозит полным упразднением банковской тайны. По его мнению, это решение приведет к тотальному контролю ФНС за безналичными платежами граждан. Главной причиной нововведений юрист считает беспрецедентное усиление налогового контроля – по его мнению, диверсификация средств по разным счетам и дробление финансовых потоков «более не будут служить защитой».

