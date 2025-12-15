На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, какой чай самый полезный — черный, зеленый или красный

Диетолог Пичугина: все чаи по-своему полезны
Ekaterina Poltoracnienko/Shutterstock/FOTODOM

Большая часть исследований показывает преимущество зеленого чая, поскольку в нем содержится меньше кофеина, и в то же время много необходимых антиоксидантов. При этом каждый сорт по-своему полезен. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог Наталья Павлюк.

«Все чаи имеют уникальный состав, по которому отличаются. У них разные минорные вещества. Не стоит забывать про гибискус, например, это красный чай. В белом и жёлтом тоже много полезного», — отметила специалист.

Она добавила, что регулярное употребление чая — это вклад в долгосрочное здоровье.

15 декабря отмечается Международный день чая, и к этой дате специалисты Пермского Политеха объяснили, как создают разные виды напитка, почему одни из них помогают взбодриться, другие — расслабляют, какие сорта подходят беременным, а какие противопоказаны детям, и при каких условиях чай может навредить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач назвала напитки, которые нужно употреблять зимой.

