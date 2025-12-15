На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа неожиданная опасность травяных чаев

Врач Павлюк: травяные чаи могут быть опасны при приеме лекарств
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Ромашковый чай считается безобидным и разрешается даже детям. Однако с другими популярными травами — не все так просто. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила диетолог Наталья Павлюк.

«Главная опасность кроется не в самих травах, а в их взаимодействии с лекарственными препаратами. Эта проблема особенно актуальна для людей с хроническими заболеваниями и пожилых», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что травяной чай — это не просто ароматный напиток, а биологически активный продукт. Перед его употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

15 декабря отмечается Международный день чая, и к этой дате специалисты Пермского Политеха объяснили, как создают разные виды напитка, почему одни из них помогают взбодриться, другие — расслабляют, какие сорта подходят беременным, а какие противопоказаны детям, и при каких условиях чай может навредить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее косметологи рассказали, как использовать чай для ухода за кожей.

