На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказала, как быстро уснуть при бессоннице

Психолог Морозова: при бессоннице нужно убедить себя, что сейчас не нужно спать
true
true
true
close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Люди сталкиваются с бессонницей из-за стресса и других факторов, препятствующих спокойному отдыху. Справиться с таким состоянием и начать быстро засыпать помогут специальные техники и правила, которые важно соблюдать перед отходом ко сну. Об этом Life рассказала клинический психолог Кристина Морозова.

Специалист рассказала, что одним из самых действенных способов избавиться от бессонницы является прогрессивная работа с мышцами. Для этого необходимо последовательно напрягать и отпускать отдельные группы, начиная с лица и постепенно переходя к остальным частям тела. Помимо этого, во время засыпания шейный отдел и позвоночник должны находиться в естественном положении, поэтому важно выбирать подходящие подушки и матрас.

Помимо этого, необходимо поддерживать подходящую температуру в комнате. Она должна быть от 18 до 20 °C. Также быстрее расслабиться помогут увлажнитель воздуха, плотные шторы и приспособления, минимизирующие шум.

Психолог отметила, что если во время отхода ко сну появляются тревожные мысли, стоит использовать технику визуализации безопасного места. По ее словам, нужно мысленно переместиться туда, где есть чувство защищенности, и сконцентрироваться на звуках, запахах и ощущениях, свойственных тому месту.

«Зачастую напряжение растет из-за самого факта бессонницы и попыток уснуть «во что бы то ни стало». В таких случаях помогает метод парадоксального намерения: нужно убедить себя, что вам сейчас не нужно спать», — отметила Морозова.

Тем, кому сложно включать воображение, эксперт посоветовала считать от 100 до 1. При этом во время процесса важно пытаться удерживать внимание исключительно на последовательности чисел, игнорируя отвлекающие мысли.

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков до этого говорил, что бессонница может обернуться не только снижением концентрации, раздражительностью и ухудшением качества жизни, но и повышенным риском развития диабета, рака, инфаркта и инсульта.

Ранее врач рассказал, поможет ли подсчет овец быстрее уснуть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами