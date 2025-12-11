Психолог рассказала, как быстро уснуть при бессоннице

Психолог Морозова: при бессоннице нужно убедить себя, что сейчас не нужно спать

Люди сталкиваются с бессонницей из-за стресса и других факторов, препятствующих спокойному отдыху. Справиться с таким состоянием и начать быстро засыпать помогут специальные техники и правила, которые важно соблюдать перед отходом ко сну. Об этом Life рассказала клинический психолог Кристина Морозова.

Специалист рассказала, что одним из самых действенных способов избавиться от бессонницы является прогрессивная работа с мышцами. Для этого необходимо последовательно напрягать и отпускать отдельные группы, начиная с лица и постепенно переходя к остальным частям тела. Помимо этого, во время засыпания шейный отдел и позвоночник должны находиться в естественном положении, поэтому важно выбирать подходящие подушки и матрас.

Помимо этого, необходимо поддерживать подходящую температуру в комнате. Она должна быть от 18 до 20 °C. Также быстрее расслабиться помогут увлажнитель воздуха, плотные шторы и приспособления, минимизирующие шум.

Психолог отметила, что если во время отхода ко сну появляются тревожные мысли, стоит использовать технику визуализации безопасного места. По ее словам, нужно мысленно переместиться туда, где есть чувство защищенности, и сконцентрироваться на звуках, запахах и ощущениях, свойственных тому месту.

«Зачастую напряжение растет из-за самого факта бессонницы и попыток уснуть «во что бы то ни стало». В таких случаях помогает метод парадоксального намерения: нужно убедить себя, что вам сейчас не нужно спать», — отметила Морозова.

Тем, кому сложно включать воображение, эксперт посоветовала считать от 100 до 1. При этом во время процесса важно пытаться удерживать внимание исключительно на последовательности чисел, игнорируя отвлекающие мысли.

