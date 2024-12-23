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Врач рассказал, сколько можно хранить новогодние салаты

Врач Арзамасцев: новогодние салаты можно хранить полдня
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Новогодние салаты можно безопасно хранить только полдня. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Врач напомнил, что в таких блюдах обычно содержится большое количество ингредиентов, из-за чего они быстро портятся. Помимо этого, срок годности сокращают соусы, которыми их заправляют, потому что они создают хорошую среду для развития микроорганизмов.

«Конечно, можно положить салат в холодильник. Но в Новый год он то открывается, то закрывается и зачастую даже больше открыт, чем закрыт. Это тоже сильно уменьшает срок хранения, потому что разница температур очень велика», — уточнил Арзамасцев.

Он добавил, что употребление испорченных салатов грозит отравлением.

Врач-диетолог Наталья Павлюк до этого говорила, что 50 г любимого новогоднего салата — селедки под шубой — не навредят, но люди, как правило, ими не ограничиваются. При этом чрезмерное употребление данного блюда может серьезно навредить, в первую очередь, из-за большого количества майонеза. Чтобы минимизировать негативное воздействие содержащихся в салате жиров на организм, специалист посоветовала готовить салат самостоятельно, чтобы быть уверенным в качестве и составе продуктов.

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