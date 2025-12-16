Врач рассказал, когда дети теряют врожденный иммунитет

Врач Болибок: пассивный иммунитет работает у детей в возрасте до года

Пассивный врожденный иммунитет формируется у детей еще до рождения и держится примерно до года. Об этом Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, генетический иммунитет обеспечивает базовую защиту организма на протяжении всей жизни, приобретенный от матери — помогает младенцу в первые месяцы жизни.

«Генетически обусловленный иммунитет активен с момента рождения и действует всю жизнь, постоянно обеспечивая базовую защиту организма. А специфический иммунитет, полученный от матери, называется пассивным, так как ребенок не вырабатывает его сам, а получает готовый. Этот вид иммунитета сохраняется недолго — примерно до года, а после четвертого месяца начинает постепенно ослабевать», — пояснил Болибок.

Чтобы сформировать активный иммунитет, он посоветовал делать новорожденным прививки, в том числе от гепатита B и туберкулеза. Врач пояснил, что это будет стимулировать организм к самостоятельной выработке антител и создаст долгосрочную защиту от инфекций.

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения до этого выяснили, что качество воздуха в доме, близость к природе, правильное питание и социальные связи напрямую связаны с более сбалансированным иммунитетом у детей.

