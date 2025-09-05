Назван простой способ снизить риск хронических болезней у детей

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения выяснили, что качество воздуха в доме, близость к природе, правильное питание и социальные связи напрямую связаны с более сбалансированным иммунитетом у детей. Работа опубликована в журнале Environment International (EI).

Работа стала частью проекта HELIX/ATHLETE и включала данные 845 детей. Исследователи проанализировали 91 фактор окружающей среды во время беременности и детства: от загрязнения воздуха и химических веществ в доме до особенностей питания, сна и социальной поддержки.

Чтобы оценить состояние иммунитета, исследовали три биологических уровня: состав лейкоцитов, концентрацию белков в плазме крови и метилирование ДНК. Для анализа использовались современные статистические методы, позволяющие выявлять «иммунные подписи» — устойчивые паттерны в работе иммунной системы.

Ученые выделили три типа иммунных профилей, связанных с лучшим здоровьем. Два из них характеризовались более низким уровнем воспалительных белков, третий — более сбалансированным составом белых кровяных клеток. Эти профили оказались связаны с рядом условий: хорошим качеством воздуха в помещениях, доступом к «водным пространствам» — рекам, озерам, побережьям, здоровым рационом, крепкими социальными связями и поддержкой со стороны семьи и сообщества.

Хроническое воспаление в детстве увеличивает риск ожирения, диабета, астмы и других заболеваний в будущем. Поэтому результаты показывают, что улучшение бытовых условий, сохранение доступа к природе и поддержка социального окружения — это реальные меры, которые могут укрепить здоровье детей и снизить риск хронических болезней.

«Наши выводы подчеркивают значимость этих факторов для снижения иммунной токсичности и укрепления здоровья детей», — отметила руководитель исследования Лея Мэтр.

