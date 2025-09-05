На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ снизить риск хронических болезней у детей

EI: близость к природе и правильное питание укрепляют иммунитет детей
true
true
true
close
Freepik.com

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения выяснили, что качество воздуха в доме, близость к природе, правильное питание и социальные связи напрямую связаны с более сбалансированным иммунитетом у детей. Работа опубликована в журнале Environment International (EI).

Работа стала частью проекта HELIX/ATHLETE и включала данные 845 детей. Исследователи проанализировали 91 фактор окружающей среды во время беременности и детства: от загрязнения воздуха и химических веществ в доме до особенностей питания, сна и социальной поддержки.

Чтобы оценить состояние иммунитета, исследовали три биологических уровня: состав лейкоцитов, концентрацию белков в плазме крови и метилирование ДНК. Для анализа использовались современные статистические методы, позволяющие выявлять «иммунные подписи» — устойчивые паттерны в работе иммунной системы.

Ученые выделили три типа иммунных профилей, связанных с лучшим здоровьем. Два из них характеризовались более низким уровнем воспалительных белков, третий — более сбалансированным составом белых кровяных клеток. Эти профили оказались связаны с рядом условий: хорошим качеством воздуха в помещениях, доступом к «водным пространствам» — рекам, озерам, побережьям, здоровым рационом, крепкими социальными связями и поддержкой со стороны семьи и сообщества.

Хроническое воспаление в детстве увеличивает риск ожирения, диабета, астмы и других заболеваний в будущем. Поэтому результаты показывают, что улучшение бытовых условий, сохранение доступа к природе и поддержка социального окружения — это реальные меры, которые могут укрепить здоровье детей и снизить риск хронических болезней.

«Наши выводы подчеркивают значимость этих факторов для снижения иммунной токсичности и укрепления здоровья детей», — отметила руководитель исследования Лея Мэтр.

Ранее ученый рассказал, почему дети часто болеют в садике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами