На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, как не переедать на новогоднем застолье

Врач Писарева: овощи помогут не переедать на новогоднем застолье
true
true
true
close
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Во время новогоднего застолья важно есть не только популярные блюда, но и овощи и зелень, чтобы не переедать и не перегружать организм. Об этом «Москве 24» заявила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

Так, например, можно сделать салат из свежей листовой зелени, авокадо, зерен граната, заправить его оливковым маслом и соком лимона. Кроме того, праздничный стол могут дополнить запеченные яркие овощи типа тыквы, моркови, батата — клетчатка поможет насытиться, замедлит всасывание сахаров и жиров, а также поддержит микробиоту кишечника.

Врач также порекомендовала есть белковую еду, чтобы быстрее почувствовать насыщение, например, запеченную, тушеную, томленую рыбу, курицу или индейку. Чтобы улучшить самочувствие, не стоит садиться за праздничный стол голодным, добавила она. Это повысит риск переедания.

«Во время застолья желательно чередовать напитки с чистой водой. Это предотвратит обезвоживание и снизит нагрузку на организм. Есть важно не торопясь, тщательно все пережевывая и слушая сигналы организма о сытости. После трапезы не стоит сразу ложиться на диван, важно двигаться: потанцевать, прогуляться. Легкая активность улучшит пищеварение», — заключила Писарева.

Председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов до этого говорил, что экономическая ситуация отразилась на подходе россиян к организации новогоднего застолья. В частности, теперь жители стали отказываться от дорогих продуктов и деликатесов, а также в силу санкций перешли на отечественные продукты и напитки.

Ранее диетолог рассказала, как сделать новогоднее застолье полезнее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами