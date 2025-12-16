Врач объяснила, как не переедать на новогоднем застолье

Во время новогоднего застолья важно есть не только популярные блюда, но и овощи и зелень, чтобы не переедать и не перегружать организм. Об этом «Москве 24» заявила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

Так, например, можно сделать салат из свежей листовой зелени, авокадо, зерен граната, заправить его оливковым маслом и соком лимона. Кроме того, праздничный стол могут дополнить запеченные яркие овощи типа тыквы, моркови, батата — клетчатка поможет насытиться, замедлит всасывание сахаров и жиров, а также поддержит микробиоту кишечника.

Врач также порекомендовала есть белковую еду, чтобы быстрее почувствовать насыщение, например, запеченную, тушеную, томленую рыбу, курицу или индейку. Чтобы улучшить самочувствие, не стоит садиться за праздничный стол голодным, добавила она. Это повысит риск переедания.

«Во время застолья желательно чередовать напитки с чистой водой. Это предотвратит обезвоживание и снизит нагрузку на организм. Есть важно не торопясь, тщательно все пережевывая и слушая сигналы организма о сытости. После трапезы не стоит сразу ложиться на диван, важно двигаться: потанцевать, прогуляться. Легкая активность улучшит пищеварение», — заключила Писарева.

Председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов до этого говорил, что экономическая ситуация отразилась на подходе россиян к организации новогоднего застолья. В частности, теперь жители стали отказываться от дорогих продуктов и деликатесов, а также в силу санкций перешли на отечественные продукты и напитки.

