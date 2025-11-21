Россиянам назвали простой способ проверить качество искусственной елки

О том, как выбрать качественную искусственную елку, «Газете.Ru» рассказал Илья Прокофьев, директор направления DIY, товары для дома и автотовары Мегамаркета.

«Прежде всего важно определиться с типом дерева: это может быть сосна, ель, пихта или кедр. Каждая модель имеет собственную фактуру ветвей и создает разное визуальное впечатление, поэтому выбор зависит от личных предпочтений и стиля интерьера. Не менее важен правильный подбор высоты. Для квартир со стандартными потолками 2,5–2,7 метра оптимальны деревья 1,5–1,8 метра. В просторных помещениях или загородных домах лучше смотрятся модели от двух метров», — объяснил он.

По словам специалиста, важно обращать внимание на диаметр нижнего яруса. Именно этот параметр совместно с густотой веток создает эффект роскошного дерева. Ель высотой около 160 сантиметров с диаметром 90 сантиметров выглядит значительно богаче и реалистичнее, чем аналогичная по высоте, но более узкая модель.

«Ключевым параметром является материал хвои. На мировом рынке лучшим считается литье из полиэтилена (PE). Такие иголки полностью повторяют форму и фактуру натуральных веток, не мнутся и не осыпаются. Литые модели часто комбинируют с ПВХ-иголками внутри кроны — это распространенная технология, позволяющая снизить стоимость без потери качества. Пленочный ПВХ постепенно уходит с рынка из-за низкой реалистичности и меньшей безопасности, в том числе для детей и животных», — добавил эксперт.

Проверить качество хвои можно простым способом: нужно сжать ветку в руке на 8–10 секунд. Хороший материал полностью восстановит форму. Если же вы хотите дерево, напоминающее сосну с длинными иглами, подойдут елки из лески (PVC-fiber).

Эксперт отметил, что при выборе цвета большое значение имеет визуальный объем. Модели в естественных теплых зеленых оттенках остаются универсальным вариантом, а комбинированные (сочетание темной и светло-зеленой хвои) создают глубину и эффект живой кроны. Поклонникам заснеженных деревьев стоит проверять качество покрытия: в премиальных моделях используется устойчивое микро-напыление, которое не осыпается даже спустя несколько сезонов.

«Все больше производителей предлагают деревья с современными удобствами. На мировом рынке очень популярны pre-lit модели — елки со встроенной LED-подсветкой. Также растет сегмент smart-елок с управлением через приложение, режимами свечения и таймерами. При выборе подсветки стоит учитывать уровень защиты проводки и соединений», — заявил он.

Не менее важно качество каркаса. Металлический ствол должен быть достаточно прочным: для устойчивых моделей высотой до двух метров толщина металла обычно составляет от 0,8 мм. Надежная порошковая окраска защищает его от коррозии. Шарнирная система может стать оптимальным решением для тех, кто хочет быстро и просто собрать елку. Конструкция раскрывается по принципу зонта, обеспечивая полную готовность дерева за 5-10 минут. Однако есть нюанс: в сложенном состоянии такие модели требуют большего объема для хранения. «Вариант с отгибающимися ветвями оптимален при необходимости компактного хранения, при этом требует немного больше времени на распушение каждой ветки вручную после установки ствола», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что при выборе подставки лучше делать выбор в пользу металлических вариантов. Они обеспечивают устойчивость и безопасность, особенно если в доме есть дети или домашние животные. В международных рекомендациях также упоминается, что елка не должна иметь резкого химического запаха — это может свидетельствовать о низкокачественных пластификаторах. На упаковке желательно наличие маркировок RoHS или REACH, гарантирующих отсутствие вредных веществ.

«Покупая елку онлайн, важно обратить внимание на отзывы с реальными фотографиями, комплектацию и возможность официальной гарантии.

Встречается, что покупатели также сравнивают вес моделей: качественные деревья, как правило, тяжелее за счет прочного металла и плотного PE-литья.

Рекомендуется сравнивать предложения разных продавцов — цена на идентичные модели может заметно различаться», — подчеркнул Прокофьев.

