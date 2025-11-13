На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рособрнадзор уточнил сроки начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году

Рособрнадзор: ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году начнутся не ранее 1 июня
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2026 году стартует не ранее 1 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

В надзорном ведомстве пояснили, что перенос сроков позволит школьникам полностью завершить освоение всех учебных предметов перед началом экзаменов.

Музаев также добавил, что приказы с утвержденным расписанием экзаменов на 2026 год уже согласованы Минпросвещения и Рособрнадзором и в ближайшее время будут зарегистрированы в Минюсте России.

В июне этого года депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение отменить ОГЭ. Вместо него парламентарии предложили вернуть традиционные письменные и устные экзамены, которые школы будут проводить самостоятельно.

Позже в ведомстве заявили, что вопрос полной или частичной отмены основного государственного экзамена в России в настоящее время не рассматривается, поскольку экзамен помогает ученикам оценить свои силы и подготовиться к сдаче ЕГЭ по программам среднего общего образования.

Ранее в Минобрнауки объяснили ограничения на платный прием в вузы.

