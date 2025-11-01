В Петербурге неизвестные запугали школьников и вынудили поджечь полицейское имущество

В Санкт-Петербурге возбудили два уголовных дела после попыток поджога отдела полиции и служебных автомобилей. Об этом сообщили в городском управлении Следственного комитета.

По данным следствия, сначала вечером 30 октября 13-летний подросток пришел к зданию отдела полиции на улице Кораблестроителей, разбил окно и попытался устроить поджог. Пожара не случилось, и задуманное преступление не удалось довести до конца.

На следующий день, 31 октября, у другого отдела полиции в Красногвардейском районе задержали 12-летнего мальчика. Он пытался поджечь служебные автомобили.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о вовлечении несовершеннолетнего в преступление и покушении на совершение теракта (п. «б» ч.4 ст. 150, ч.3 ст. 30, ст. 205 УК РФ).

Предварительно установлено, что подростки были под влиянием неизвестных, которые через мессенджеры угрожали им и вынудили совершить противоправные действия.

«Фонтанка» уточняла, что первый мальчик отправился поджигать полицейские авто после знакомства с девочкой в мессенджере, которое случилось незадолго до инцидента. Потом в их общение вмешался некий мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Собеседник сообщил, что новая подружка подростка — гражданка Украины, а за это ему и его родным грозит уголовная ответственность.

В Следственном комитете призвали граждан, особенно родителей подростков, быть внимательнее к онлайн-общению детей, чтобы не допустить вовлечения их в преступную деятельность под влиянием злоумышленников, в том числе иностранных спецслужб.

