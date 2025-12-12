На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветврач назвал новогодние продукты, которые наиболее опасны для питомцев

Ветврач Шеляков: питомцам нельзя давать продукты с новогоднего стола
Shutterstock/ShineTerra

Домашних животных не стоит кормить едой с новогоднего стола, поскольку это может вызвать серьезное отравление. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Из человеческих продуктов можно давать только некоторые овощи и фрукты — например, зеленые яблоки, очищенные от кожуры, болгарский перец или морковь. Все остальное, особенно колбасы и сыры, вредно для животных. Во время праздников у ветеринаров всегда увеличивается число пациентов с отравлениями», — отметил он.

К наиболее опасным для собак продуктам эксперт отнес шоколад, лук, чеснок и алкоголь. При появлении вялости, рвоты, диареи или отказа от пищи Шеляков посоветовал сразу же обратиться к ветеринару.

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков до этого говорил, что сидя за праздничным столом важно внимательно следить за домашними питомцами, поскольку остатки пищи, в частности, кости, могут причинить серьезный вред животному. Когда питомцы их разгрызают, то травмируют пищевод и желудок. Поэтому все кости должны быть убраны, сказал специалист.

Ранее кинолог рассказал, каким должен быть рацион собаки зимой.

