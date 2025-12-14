Россиянам рассказали, как выбрать подходящий чай и не навредить здоровью

15 декабря отмечается Международный день чая, и к этой дате специалисты Пермского Политеха объяснили, как создают разные виды напитка, почему одни из них помогают взбодриться, другие — расслабляют, какие сорта подходят беременным, а какие противопоказаны детям, и при каких условиях чай может навредить. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Самым насыщенным антиоксидантами специалисты называют зеленый чай. Он практически не подвергается ферментации: лист лишь кратковременно прогревают, затем скручивают и сушат, сохраняя катехины и флавоноиды. Эти вещества связывают свободные радикалы, укрепляют сосуды и улучшают липидный профиль крови. Но та же высокая концентрация неокисленных катехинов повышает кислотность желудочного сока. Поэтому зеленый чай натощак может вызвать изжогу и обострение гастрита, предупредил старший научный сотрудник ПНИПУ Валерий Литвинов. Диетологи рекомендуют употреблять его после еды и не превышать четырех кружек в день, чтобы не перегружать печень и почки.

Белый чай считается самым мягким и полезным: для него собирают только почки и самые молодые листья, почти не подвергая их термической обработке. В нем меньше кофеина и много антиоксидантов, поэтому именно этот вид ограниченно разрешен беременным. Механизм действия белого чая связан и с расслаблением гладкой мускулатуры сосудов — давление может слегка снижаться, что делает напиток нежелательным для гипотоников. Детям до шести лет его также не рекомендуют из-за высокой концентрации активных растительных веществ.

Черный чай — самый бодрящий. Его подвергают глубокой ферментации, в ходе которой образуются теафлавины и теарубигины. Эти соединения поддерживают сосудистую стенку и улучшают липидный обмен, однако большое количество дубильных веществ повышает риск изжоги и нарушает усвоение железа. Черный чай желательно пить после еды, а людям с тревожностью, бессонницей и анемией — ограничивать его. Добавление молока смягчает действие танино-кофеинового комплекса на желудок, хотя частично снижает антиоксидантный эффект.

Самым требовательным к здоровью специалисты называют пуэр — как «шу», так и «шен». Его сильная ферментация стимулирует работу ЖКТ и дает глубокий согревающий эффект. Но из-за высокого содержания кофеина и пуринов пуэр противопоказан беременным, людям с подагрой, мочекаменной болезнью, гипертонией и заболеваниями желудка. Детям до десяти лет его давать нельзя.

Специалисты посоветовали ориентироваться не только на сорт, но и на индивидуальные особенности здоровья. Правильно подобранный чай может мягко поддерживать сердечно-сосудистую систему, пищеварение и иммунитет, но при гипертонии, гастрите, беременности и детском возрасте выбор напитка должен быть особенно осторожным.

