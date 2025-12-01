Косметологи рассказали, как использовать чай для ухода за кожей

Черный и зеленый чай можно использовать в уходе за кожей лица, они содержат дубильные вещества (танины), кофеин, аминокислоты, витамины А, С, К и группы B, микроэлементы и полифенолы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных косметологов.

Так, например, можно заварить чай, остудить его и разлить по формам для льда. Такой косметический продукт эксперты советуют использовать по утрам вместо тоника, чтобы убрать отечность и придать коже тонус. Однако такой способ не подойдет при куперозе, выраженной сосудистой сетке и сверхчувствительной коже.

Кроме того, чай подойдет для очищения и снятия макияжа.

«Слабый настой черного чая работает как очень деликатный лосьон для снятия тонального крема и пудры. Вы смачиваете ватный диск и аккуратно проводите по коже, не растягивая ее», — добавили в сообщении.

Визажист «Золотого Яблока» Мария Андронова до этого рассказала «Газете.Ru», что корейский тренд на минимализм в косметике под названием skin-streaming набирает популярность в России. По ее словам, корейские производители делают акцент на мультифункциональных формулах: один продукт решает сразу несколько задач.

Андронова рассказала, что, согласно тренду, в уходе должны быть: мягкое очищение, один актив (например, ниацинамид, витамин C, ретинол или пептиды), базовый увлажняющий крем и SPF.

