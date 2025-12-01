Названы напитки, которые нужно употреблять зимой

Врач Денисенко: зимой в рацион нужно включать зеленый чай и отвары шиповника

Поддерживать иммунитет в холодное время года помогут полезные напитки, в числе которых зеленый чай, отвары шиповника и безалкогольный глинтвейн. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Специалист объяснила, что зимой особенно важно регулярно пить чистую воду, поскольку она помогает поддерживать баланс энергетической системы организма. По словам врача, вода способствует хорошему пищеварению, укреплению нервной системы и отсутствию головных болей.

Она также посоветовала включать в рацион отвары шиповника, а также зеленый и ромашковый чай. Эти напитки помогают организму легче переносить сезонные простуды и поддерживают общее самочувствие.

«Есть несколько исследований о пользе кисломолочных продуктов, которые доказывают, что всего 150 мл кефира или другого кисломолочного продукта в день, снижают риск простудных заболеваний, а также заболеваний кишечника», — добавила Денисенко.

Помимо этого, диетолог порекомендовала пить безалкогольный глинтвейн с имбирем и пряностями. Однако она напомнила, что злоупотреблять этим напитком не стоит, поскольку в соке содержится много природных сахаров.

Врач-диетолог Марият Мухина до этого предупредила, что употребление горячих напитков на морозе вредит зубной эмали. Она объяснила, что сочетание холодного воздуха и горячего напитка разрушает эмаль, которая чувствительна к контрасту температур.

