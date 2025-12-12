На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Твери удар дрона разрушил цирк-шапито

В разрушенном после удара дрона в Твери цирке нет пострадавших
Telegram-канал Подъём

В Твери удар дрона частично разрушил цирк-шапито. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на представителя цирка.

Цирк расположен на парковке около торгового комплекса «Тандем», в нем готовились к представлениям, которые должны были начаться 20 декабря. Пострадавших среди людей и животных в цирке нет.

«Купол пострадал очень сильно, восстановлению не подлежит. Он новый: и года не отработал», — уточнил представитель организации.

Сейчас разрушенному куполу уже нашли замену. Организация в данный момент решает вопрос о целесообразности проведения гастролей.

В ночь на 12 декабря над территорией РФ сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа. В Ростовской и Орловской областях перехватили по одному дрону, в Тульской и Тамбовской областях — по два. По три летательных аппарата ликвидировали над акваторией Черного моря, в Смоленской и Тверской областях. В столичном регионе нейтрализовали четыре воздушные цели, в Ярославской области — восемь. Большую часть БПЛА — 63 — уничтожили в Брянской области.

Ранее в Твери в результате атаки украинского беспилотника пострадали несколько человек.

