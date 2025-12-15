Балицкий назвал число остающихся без света абонентов в Запорожской области

Балицкий: 1234 абонента еще остаются без электроснабжения в Запорожской области

В Запорожской области 1234 абонента по-прежнему остаются без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В настоящее время в области 1234 абонента остаются без электроснабжения – в Куйбышевском, Каменско-Днепровском, Васильевском и Токмакском муниципальных округах», — написал он.

По словам главы региона, восстановительные работы осложняются опасностью атак беспилотников. Кроме того, оборудование частично находится на заминированной территории, приближенной к линии фронта.

Балицкий отметил, что специалисты активно сотрудничают с Вооруженными силами России, работая круглосуточно и без перерывов, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение жителям.

14 декабря губернатор Запорожской области заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергетической инфраструктуре региона, в результате чего был поврежден объект магистральных электрических сетей в северо-западной части региона. Из-за атак БПЛА без света остались более 29 тысяч абонентов.

Ранее более 330 тысяч абонентов в Херсонской области остались без света из-за удара ВСУ.