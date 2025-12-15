Два государства ЕС могут выступить против использования замороженных активов РФ

Politico: Венгрия и Словакия могут выступить против использования активов РФ

Венгрия и Словакия могут выступить против использования замороженных российских активов. Об этом пишет газета Politico.

«Венгрия и Словакия, вероятно, тоже выступят против [конфискации российских активов]», — говорится в материале.

До этого издание сообщало, что Италия поддержала Бельгию, Мальту и Болгарию, выступив против плана Евросоюза по отправке Украине замороженных активов РФ.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

Тем временем в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление ЦБ РФ к Euroclear на 18,1 трлн рублей. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.