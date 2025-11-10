SCMP: китайца уволили с работы за 16 тыс. шагов во время больничного

В Китае мужчину уволили с работы за то, что он сделал 16 тысяч шагов во время больничного, пишет South China Morning Post.

Сотрудник по фамилии Чэнь брал больничные из-за производственной травмы спины, а затем оформил отпуск по болезни из-за боли в правой ноге, предоставив все необходимые медицинские документы, включая диагноз «пяточная шпора».

Однако компания, усомнившись в его состоянии, уволила Чэня за прогулы. В качестве доказательства работодатель предоставил в суде записи с камер наблюдения, на которых видно, как Чэнь бежит к офису в день оформления больничного, а также данные из приложения, зафиксировавшие более 16 тысяч шагов, которые он сделал за тот день.

Чэнь оспорил эти доказательства, заявив, что они не отменяют законности выданных ему больничных листов и медицинских снимков. Суд двух инстанций встал на сторону сотрудника, постановив, что увольнение было незаконным. Компанию обязали выплатить мужчине компенсацию в размере $17 тысяч.

Ранее британка отсудила у компании $33 тысячи за увольнение в выходной день.