На популярном у россиян курорте китаец изрезал трех человек из-за царапины на авто

Китаец изрезал людей на популярном у россиян курорте из-за царапины на авто

На пляже в китайском городе Санья мужчина изрезал ножом несколько человек из-за царапины на его автомобиле. Об этом сообщает Readovka.

«Мотивом была всего лишь царапина на авто, которую ему оставили в 2023 году. Преступник случайно встретил своих обидчиков спустя 2 года после инцидента и решил отомстить», — отмечается в публикации.

Мужчина напал на отдыхающих с ножом, троим пострадавшим выжить не удалось. Курорт в Китае, где произошло нападение, популярен у русских туристов, пользователи российских туристических пабликов начали выражать опасения относительно безопасности китайских курортов, уточняет Readovka.

