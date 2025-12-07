На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На популярном у россиян курорте китаец изрезал трех человек из-за царапины на авто

Китаец изрезал людей на популярном у россиян курорте из-за царапины на авто
Shutterstock

На пляже в китайском городе Санья мужчина изрезал ножом несколько человек из-за царапины на его автомобиле. Об этом сообщает Readovka.

«Мотивом была всего лишь царапина на авто, которую ему оставили в 2023 году. Преступник случайно встретил своих обидчиков спустя 2 года после инцидента и решил отомстить», — отмечается в публикации.

Мужчина напал на отдыхающих с ножом, троим пострадавшим выжить не удалось. Курорт в Китае, где произошло нападение, популярен у русских туристов, пользователи российских туристических пабликов начали выражать опасения относительно безопасности китайских курортов, уточняет Readovka.

До этого на видео попали последние секунды перед выездом фуры на встречную полосу в Мытищах, где произошла тяжелая лобовая авария.

Ранее в Нижневартовске таксист обматерил и выгнал на мороз мать с ребенком.

