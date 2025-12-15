Названы три правила безопасного застолья в новогоднюю ночь

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов в беседе с РИАМО перечислил простые правила безопасного застолья в новогоднюю ночь, соблюдая которые можно сохранить атмосферу праздника, снизив при этом риск проблем с желудком на 80%.

«Начать ужин пораньше — не позже десяти вечера, есть небольшими порциями и делать перерывы между блюдами, а в меню заменить хотя бы часть жирных и майонезных блюд на овощные салаты или легкое горячее — рыбу, индейку, запеченные овощи», — посоветовал специалист.

Поджелудочная железа может не выдержать экспериментов с жиром и алкоголем, особенно в сочетании со стрессом и бессонной ночью, предупредил он.

Старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Наталья Денисова до этого говорила, что в новогоднюю ночь лучше всего ограничиться 100-150 граммами «Сельди под шубой» и таким же количеством «Оливье». Безопасная доза шампанского составляет 200 миллилитров для женщин и 300 — для мужчин.

