Татарстанского чиновника задержали после нападения стаи из 11 собак на девочку

В Татарстане депутата задержали после того, как девочка попала в реанимацию из-за нападения стаи собак. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, глава департамента ЖКХ Зеленодольского района 21 января заключил муниципальный контракт с благотворительным фондом на отлов животных. Сумма контракта составила более 5,2 млн рублей — при этом чиновник знал о несоответствии исполнителя требованиям. Позже он не контролировал выполнение работ и своевременный отлов животных. В результате стая собак напала на ребенка.

Подозреваемый задержан, ему планируется предъявить обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Инцидент произошел 28 ноября около въезда в поселок Васильево, на автобусной остановке «Молодежный». Стая животных искусала девятилетнюю школьницу. Позже стало известно, что ребенок находится в реанимации с серьезными повреждениями лица, головы, конечностей и туловища. В момент, когда ее обнаружили местные жители, она почти не дышала.

