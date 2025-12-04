На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Татарстанского чиновника задержали после нападения стаи из 11 собак на девочку

В Татарстане чиновника задержали из-за нападения 11 бездомных псов на девочку
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане депутата задержали после того, как девочка попала в реанимацию из-за нападения стаи собак. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, глава департамента ЖКХ Зеленодольского района 21 января заключил муниципальный контракт с благотворительным фондом на отлов животных. Сумма контракта составила более 5,2 млн рублей — при этом чиновник знал о несоответствии исполнителя требованиям. Позже он не контролировал выполнение работ и своевременный отлов животных. В результате стая собак напала на ребенка.

Подозреваемый задержан, ему планируется предъявить обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Инцидент произошел 28 ноября около въезда в поселок Васильево, на автобусной остановке «Молодежный». Стая животных искусала девятилетнюю школьницу. Позже стало известно, что ребенок находится в реанимации с серьезными повреждениями лица, головы, конечностей и туловища. В момент, когда ее обнаружили местные жители, она почти не дышала.

Ранее женщине, чей нос съела собака, сделали новый из кожи со лба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами