В Крыму чиновника задержали по подозрению в получении взятки

Глава Сакского района Крыма подозревается в получении взятки в 2 млн рублей
Shutterstock

Глава Сакского района республики Крым Вячеслав Хаджиев задержан по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб.

«Оперативные мероприятия, связанные с одним из местных чиновников, проводятся в Сакском районе Крыма», — ответил собеседник на вопрос о задержании Хаджиева.

По информации служб, в настоящее время продолжается работа правоохранительных органов.

Другой собеседник агентства в правоохранительной системе подтвердил информацию о размере взятки и уточнил, что речь может идти о большей сумме.

18 ноября бывшему сотруднику Государственного комитета молодежной политики Крыма назначили более пяти лет колонии общего режима за мошенничество с грантами Росмолодежи, сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, ущерб превысил 10,5 млн рублей.

Экс-чиновник, занимавший должность заведующего отделом по развитию творческого потенциала и грантовой поддержки, организовал схему по выводу бюджетных средств. Он убеждал знакомых предпринимателей участвовать в конкурсе грантов, после чего выигранные суммы обналичивались через аффилированных ему индивидуальных предпринимателей. При этом работы, за которые выделялись деньги, практически не выполнялись.

Центральный районный суд Симферополя признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Ранее крымчане выиграли 12 исков к властям Украины о взыскании ущерба от блокад.

