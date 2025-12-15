В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появилось десять тайных свидетелей

В ходе расследования уголовного дела о хищении денег у военнослужащих специальной военной операции в московском аэропорту «Шереметьево» дали показания десять тайных свидетелей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установило следствие, участники преступной группировки, которая действовала в столичном аэропорту, вводили военных в заблуждение и похищали деньги. Кроме того, группировка занималась кражами и вымогательством. Так, одного военнослужащего лишили 615 тыс. рублей, а другого - 28 тыс. рублей после предложения выпить.

Отмечается, что большая часть преступлений связана с завышением стоимости проезда в такси. Злоумышленники предлагали бойцам отвезти их по нужному адресу за обычную цену, которая в конце поездки вырастала, например, с 2 тыс. до 122 тыс. рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.

По делу на сегодняшний день арестованы 40 человек, в том числе несколько попрошаек, выманивавших деньги у участников спецоперации. Так, один из военных рассказал, что к нему подошла девушка, пожаловавшись, что опоздала на рейс. Она попросила у мужчины 15 тыс. рублей на покупку нового билета и пообещала вернуть денежные средства, как только доберется до места, однако никаких денег потерпевшему не было возвращено.

Ранее полиция Челябинской области задержала мошенников, обманувших бойца СВО.