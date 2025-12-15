На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии предупредили об опасности мирного плана США

Депутат бундестага Лашет: уход Украины с Донбасса не принесет мира
true
true
close
Global Look Press

Председатель комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет предупредил об опасности пункта мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, который связан с выводом ВСУ из занимаемой части Донбасса. Об этом сообщает телеканал ARD.

«Простой обмен территориями не принесет мира. Потому что этот регион Донбасса... стратегически важен для Украины, чтобы предотвратить повторное вторжение», — сказал Лашет, комментируя переговоры Украины и США в Берлине.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что США настаивают на выводе ВСУ из подконтрольной им части Донбасса как на одном из условий мирного соглашения с Россией. По его словам, США предложили «компромисс»: Россия не будет «заходить» на подконтрольную Киеву часть Донбасса, однако ВСУ также «выйдут» оттуда. Зеленский утверждает, что это несправедливо. Если украинские войска будут отходить, то же самое должны сделать и ВС РФ, подчеркнул политик.

Украина продолжает настаивать на варианте «стоим там, где стоим», указал глава государства.

Ранее президент Финляндии заявил о критическом моменте в переговорах по Украине.

Переговоры о мире на Украине
