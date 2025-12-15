Шарапова на видео показала, как учит сына цветам на русском языке

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова показала, как проводит время с сыном Теодором. Видеозапись она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка помогает ребенку правильно расположить цвета, общаются они при этом на русском языке.

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях несколько лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Шараповой, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (36 — в одиночном разряде).

