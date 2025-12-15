На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин разбился в жестком ДТП с фурой, появились кадры

В Татарстане водитель не выжил в жестком ДТП с фурой Scania
Госавтоинспекция Татарстана

В Татарстане легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«В Алькеевском районе 24-летний водитель «Лады Гранта», предварительно, пошел на обгон и столкнулся со встречной фурой Scania. Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла», — говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, разбиты стекла, двери, подкапотная часть, а все детали разлетелись по дороге. На фото также заметно, что после столкновения автомобиль с человеком отлетел и перевернулся, затем – приземлился на крышу.

По данным канала, в результате произошедшего водитель Lada Granta получил травмы, yесовместимые с жизнью.

До этого в Челябинской области женщина оказалась заблокирована в искореженной иномарке после ДТП. На кадрах заметно, как спасатели достают из разбитой иномарки женщину. ДТП произошло 14 декабря на трассе М-5.

Ранее автомобиль с волгоградцем вспыхнул после тарана монумента.

