Видео: автомобиль с волгоградцем вспыхнул после тарана монумента

В Волгограде на видео попало, как авто с человеком разбилось, влетев в монумент

В Волгограде автомобиль на скорости протаранил пьедестал в центре перекрестка. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент произошел вечером в Камышинском районе. Водитель не справился с управлением, наехал на монумент и пролетел мимо него. Мужчина отказался от медосвидетельствования, за что правоохранители составили административный протокол», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости врезается в монумент, от удара транспорт подлетает и искрится, после остановки из машины начинает идти дым. По данным канала, в результате ДТП водитель получили травмы, сейчас мужчина находится в больнице.

До этого в Челябинской области женщина оказалась заблокирована в искореженной иномарке после ДТП. На кадрах заметно, как спасатели достают из разбитой иномарки женщину. По данным канала, ДТП произошло 14 декабря на трассе М-5. Прибывшие сотрудники МЧС деблокировали пострадавшую.

