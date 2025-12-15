На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: автомобиль с волгоградцем вспыхнул после тарана монумента

В Волгограде на видео попало, как авто с человеком разбилось, влетев в монумент
true
true
true
close
Госавтоинспекция Волгограда

В Волгограде автомобиль на скорости протаранил пьедестал в центре перекрестка. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент произошел вечером в Камышинском районе. Водитель не справился с управлением, наехал на монумент и пролетел мимо него. Мужчина отказался от медосвидетельствования, за что правоохранители составили административный протокол», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости врезается в монумент, от удара транспорт подлетает и искрится, после остановки из машины начинает идти дым. По данным канала, в результате ДТП водитель получили травмы, сейчас мужчина находится в больнице.

До этого в Челябинской области женщина оказалась заблокирована в искореженной иномарке после ДТП. На кадрах заметно, как спасатели достают из разбитой иномарки женщину. По данным канала, ДТП произошло 14 декабря на трассе М-5. Прибывшие сотрудники МЧС деблокировали пострадавшую.

Ранее автомобили сгорели после атаки БПЛА на российский город.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами