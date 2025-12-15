Ветврач объяснила, нужно ли обрабатывать собак от клещей при нестабильной погоде

Владельцам собак стоит прекращать обработку собак от клещей только тогда, когда температура воздуха стойко опустится ниже -1°C. Об этом »Москве 24» рассказала ведущий ветеринарный врач Бутовской государственной ветклиники Анастасия Фокина.

Она отметила, что в декабре установилась аномально теплая погода, при этом клещи уходят в спячку при наличии снежного покрова и температуры ниже нуля.

«Если на улице погодные качели, температура постоянно прыгает через 0°C, нужно продолжать обработки, так как мы не можем быть уверены, что иксодовые клещи ушли в спячку», подчеркнула Фокина.

В Роспотребнадзоре до этого сообщили, что обращений от граждан об укусах клещей в осенний период 2025 года в Москве не поступало. Таким образом в ведомстве прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что в российской столице зафиксировали случаи укусов клещей, которые сохраняют активность из-за аномально теплой погоды.

Тем не менее в ведомстве предупредили, что в столице может сохраняться риск единичных встреч с клещами в теплые дни. В связи с этим Роспотребнадзор призвал граждан соблюдать осторожность.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о профилактике клещевых инфекций.