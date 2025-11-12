На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Роспотребнадзоре ответили на слухи о случаях укусов клещей в Москве

Роспотребнадзор: обращения об укусах клещей в Москве текущей осенью не поступали
true
true
true
close
Freepik.com

Обращений от граждан об укусах клещей в осенний период 2025 года в Москве не поступало. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Таким образом в ведомстве прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что в российской столице зафиксировали случаи укусов клещей, которые сохраняют активность из-за аномально теплой погоды.

«Обращения населения на присасывания клещей на территории города Москвы не регистрировались, в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» клещи от населения <...> не поступали, по результатам энтомологического мониторинга <...> на территории парковых и лесопарковых зон <...> клещи не обнаружены», — говорится в заявлении.

Из него следует, что столичное управление Роспотребнадзора в период эпидемиологического сезона провело необходимые мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, которые передаются с укусами клещей. В том числе в Москве организовывались акарицидные обработки мест массового отдыха жителей и гостей города. При этом в текущем году площадь обработанных территорий в Москве оказалась в два раза больше по сравнению с 2024 годом.

Тем не менее в ведомстве предупредили, что в столице может сохраняться риск единичных встреч с клещами в теплые дни. В связи с этим Роспотребнадзор призвал граждан соблюдать осторожность.

Ранее россиянам рассказали, как распознать болезнь Лайма после укуса клеща.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами