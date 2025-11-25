«Аэрофлот» расширил функционал чат-бота для поддержки пассажиров

Компания «Аэрофлот» дополнила функционал чат-бота новыми функциями, теперь пассажиры могут оформить и оплатить через виртуального помощника место багажа весом до 23 кг или до 32 кг, перевозку животного в багажном отсеке и его перевозку в салоне, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Уточняется, что чат-бот на основе генеративного искусственного интеллекта работает на сайте «Аэрофлота» с октября прошлого года. Виртуальный помощник также доступен в мобильном приложении для Android и PWA-приложении для iOS.

В компании пояснили, что бот в короткий срок реагирует на сообщения пассажиров и оказывает поддержку по различным запросам. В частности, через него можно бесплатно переоформить билет в случае переноса или отмены рейса, а также по программе «Шаттл», подобрать удобный рейс, уточнить расписание или статус рейса и получить ответы на частые вопросы об услугах.

Авиаперевозчик подчеркнул, что пилотная версия чат-бота постоянно дорабатывается, а его функционал расширяется.

По данным «Аэрофлота», в среднем к виртуальному помощнику обращается 170 тыс. уникальных пользователей в месяц. За первый год работы чат-бот обработал 2,7 млн обращений.