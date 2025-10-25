«Аэрофлот» обновил детское меню и детские дорожные наборы

«Аэрофлот» с 25 октября в честь начала осенних каникул в российских школах начнет предлагать юным пассажирам новое детское меню и подарит бесплатные дорожные наборы, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авторами нового детского меню выступили шефы АО «Аэромар» Александр Лисицин и Руслан Муталиев. В новом меню повара использовали натуральные ингредиенты, среди которых свежие фрукты и овощи, а также продукты, которые нравятся детям.

В классах «Эконом» и «Комфорт» детям в зависимости от направления полета предложат роллы с индейкой и сливочным сыром, сэндвичи, блинчики и оладьи, куриные фрикадельки с картофельным пюре и другие блюда. Также можно выбрать десерт (желе из натуральных фруктов, свежие фрукты, творожки или фруктовое пюре).

В классе «Бизнес» дети могут выбрать куриное филе, индейку, фермерские сыры, перепелиные яйца, свежие овощи, колбаски из натурального мяса, наггетсы и другие блюда.

Кроме того, пассажирам всех классов обслуживания в возрасте от 3 до 11 лет включительно подарят дорожные наборы. На рейсах авиакомпании из Москвы дети получат рюкзаки-трансформеры, а на обратном направлении – сумки-трансформеры. Дети смогут забрать наборы с собой и использовать их после полета.

В зависимости от продолжительности полета детям предложат журналы с заданиями, мини-игры для развития воображения и творческих способностей, сувениры и брендированные канцелярские принадлежности.

В «Аэрофлоте» отметили, что комфорт юных пассажиров является одним из приоритетных направлений сервиса авиакомпании.