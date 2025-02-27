Легенда Голливуда Джин Хэкмен найден мертвым вместе с женой и собакой

Двукратный обладатель премии «Оскар» Джин Хэкмен был найден мертвым в своем доме в городе Санта-Фе штата Нью-Мексико. Об этом сообщает Santa Fe New Mexican.

В полиции округа Санта-Фе сообщили изданию, что стражи порядка нашли не только тело 95-летнего голливудского актера, но и его 63-летней супруги Бетси Аракавы и их собаки. Причина смерти не называется.

Актер Джин Хэкмен был одним из самых известных актеров Голливуда благодаря участию в таких фильмах, как «Бонни и Клайд», «Французский связной» и «Семейка Тененбаум». В его послужном списке два «Оскара», три «Золотых глобуса» и другие награды.

Хэкмен родился 30 января 1930 года в Калифорнии, а в 16-летнем возрасте поступил в морскую пехоту, прослужив порядка четырех с половиной лет. В 27 лет Хэкмен решил связать свою жизнь с актерским мастерством — его дебютной работой в кино стала драма «Лилит», на съемках которой он познакомился с Уорреном Битти. В последний раз актер появлялся на экране в фильме «Добро пожаловать в Лосиную бухту», и затем решил завершить карьеру. В фильмографии артиста свыше 100 проектов и пять номинаций на премию «Оскар».

У Хэкмена остались трое детей: Кристофер Аллен, Элизабет Джин и Лесли Энн.

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