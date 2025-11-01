Винодел рассказал, как определить хорошее вино

Определить хорошее вино можно по ряду признаков, причем еще до того, как вы сделали первый глоток. При этом вкусовая «насмотренность», или дегустационный опыт — это индивидуальный путь, который не должен вызывать стресс, рассказал «Газете.Ru» Евгений Стржалковский, владелец винодельни Scarpa.

Чтобы его избежать, существуют простые, но надежные признаки, которые помогут оценить качество напитка.

Первый, отмечает Стржалковский, — сложный аромат, который говорит о том, что к процессу производства подошли с должной тщательностью. Хорошее вино пахнет не просто «виноградом», в нем можно уловить ноты фруктов, цветов, в иных случаях — ванили, табака, какао.

«Второй признак хорошего вина — баланс между сладостью, кислотностью и алкоголем. Когда эти компоненты не перекрикивают, а дополняют друг друга, вино получается интересным. Заметить это несложно: при попадании вина на язык и небо алкоголь не обжигает, кислота не сводит скулы, сладость умеренная», — добавил он.

Третьим признаком эксперт отметил длительное послевкусие. После глотка ощущение вкуса у хорошего вина сохраняется от 10 секунд и доходит до 30 секунд у действительно выдающихся экземпляров. Профессионалы измеряют длительность этих ощущений в так называемых каудалях, при этом один каудаль равен одной секунде.

Существуют и важные косвенные признаки. Винодел рекомендует обратить внимание на внешний вид пробки. Она не должна быть слишком сухой, а также иметь затхлый или плесневелый запах.

«Оцените цвет. У красных вин он яркий и насыщенный и колеблется от рубинового до глубокого гранатового и даже фиолетового. Белые обычно имеют оттенки от бледно-лимонного до насыщенно золотистого. Излишне тусклый или нетипично темный цвет для своего возраста считается ненормальным и может указывать на проблемы», — сказал он.

Еще один признак — это прозрачность. Белые вина не должны содержать каких-либо включений и мути. Легкий осадок допустим в выдержанных красных винах, это кристаллы — винный камень, который появляется со временем в результате естественных причин.

«В тихих, не игристых, винах визуально не должно быть каких-либо пузырьков, однако единичное их присутствие может говорить о том, что вино еще живое. Но если напиток пенится, это тревожный знак, который может указывать на неконтролируемое брожение в бутылке, что не характерно для большинства тихих вин и может быть признаком бактериального заражения или неправильного хранения», — рассказал эксперт.

«Всегда внимательно изучайте этикетку: выбирайте вина из классических регионов, которые известны своими традициями производства. Пьемонт, Тоскана, Бургундия, Аргентина и другие имена на слуху разочаровывают реже. Специализированные бутики с хорошей репутацией чаще гарантируют качество вина, потому что обладают должными условиями для его хранения. Учитывайте сочетание с едой. Хорошее вино раскрывает свой потенциал в паре с подходящими блюдами. Не останавливайтесь на чем-то одном, пробуйте разное. Нет лучшего вина — есть то, которое подходит именно вам», — резюмировал винодел.

