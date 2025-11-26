На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские школы смогут использовать биометрию для доступа на территорию

Григоренко: в школах биометрию смогут использовать для доступа на территорию
Freepik.com

В российских школах смогут использовать биометрию для проверки доступа на территорию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, пишет РИА Новости.

«Российские школы смогут использовать биометрические технологии для защищенного доступа на территорию. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму», — сказал он.

По словам Григоренко, биометрия станет альтернативой картам и пропускам. В отличие от пропуска, ее нельзя потерять или передать постороннему человеку, так родители смогут установить, что их ребенок точно находится на занятиях.

До этого вице-премьер рассказал, что в России доработали сервис подтверждения возраста с помощью биометрии для покупок онлайн. Его запустят в ближайшее время.

В мае статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявил, что использование биометрических данных может стать эффективной альтернативой традиционным способам подтверждения возраста при покупке продукции с ограничениями, в частности алкоголя.

Ранее жителям Петербурга рассказали, когда в метро можно будет оплатить проезд по биометрии.

