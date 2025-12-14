Два человека чуть не сгорели из-за электросамоката, вспыхнувшего в российской квартире

В Пензе два человека чуть не сгорели из-за вспыхнувшего электросамоката

В Пензе из-за вспыхнувшего в квартире электросамоката чуть не сгорели два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России.

В квартире одного из пятиэтажных домов города произошел пожар — огонь охватил комнату площадью 15 квадратных метров. Предварительно, причиной возгорания стала неисправная работа аккумулятора, находившегося в жилище электросамоката.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания шесть человек. Из горящей квартиры спасли 49-летнего мужчину и 38-летнюю женщину. Обоих пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения передали врачам скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали 25 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники.

Ранее в Москве электросамокат вспыхнул в квартире с людьми.