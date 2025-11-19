В Москве электросамокат вспыхнул в квартире с людьми

В Москве электросамокат загорелся в квартире на девятом этаже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Пожар начался на 9-м этаже в доме на Днепропетровской улице. Аккумулятор самоката в какой-то момент стал сбоить и загорелся. Очевидцы вызвали на место экстренные службы», — говорится в публикации.

По данным канала, двое местных жителей самостоятельно выбрались из квартиры до приезда экстренных служб. В результате произошедшего сгорели личные вещи и самокат. Площадь возгорания составила пять квадратов. Также сообщается, что травм никто не получил.

До этого в Краснодаре автомобили с людьми загорелся после столкновения. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с встречной машиной, после чего отлетает и воспламеняется.

Инцидент произошел на Ростовском шоссе в центре города. Местные жители запечатлели последствия. На кадрах видно, как автомобили горят на проезжей части, при этом пламя охватило машины полностью.

Ранее фура вспыхнула на МКАД и попала на видео.