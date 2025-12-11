На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Крыму мальчик провел неделю в больнице после жестоко избиения подростками

В Судаке подростки избили ребенка в школе
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Крыму прокуратура проводит проверку после сообщений об избиении школьника. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в Судаке в ноябре. Как сообщают местные паблики, пятиклассники стали дразнить мальчика, и, когда тот ответил, избили. Уже на следующей перемене толпа стала унижать ребенка, били ногами по голове.

В результате пострадавший оказался в больнице. Там он находился в течение недели.

«По диагнозу – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей», – сообщается в публикации.

По словам прокуроров, они уже установили всех участников конфликта. Известно, что семьи школьников на учете не состоят.

На данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Во время мероприятий они дадут оценку работе профильных органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее два новосибирских подростка жестоко избили третьеклассника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами