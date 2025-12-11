В Крыму мальчик провел неделю в больнице после жестоко избиения подростками

В Судаке подростки избили ребенка в школе

В Крыму прокуратура проводит проверку после сообщений об избиении школьника. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в Судаке в ноябре. Как сообщают местные паблики, пятиклассники стали дразнить мальчика, и, когда тот ответил, избили. Уже на следующей перемене толпа стала унижать ребенка, били ногами по голове.

В результате пострадавший оказался в больнице. Там он находился в течение недели.

«По диагнозу – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей», – сообщается в публикации.

По словам прокуроров, они уже установили всех участников конфликта. Известно, что семьи школьников на учете не состоят.

На данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Во время мероприятий они дадут оценку работе профильных органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее два новосибирских подростка жестоко избили третьеклассника.