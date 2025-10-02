Троих участников стрельбы в Дагестане разыскивают

Трое участников стрельбы в селе Унцукуль в Дагестане объявлены в розыск. Об этом сообщили РИА Новости в местной полиции.

«Разыскиваются трое участников стрельбы», — заявил источник агентства.

Стрельба произошла 2 октября. Изначально СМИ утверждали, что огонь открыли в местной школе — но МВД России опровергло эту информацию. По данным ведомства, конфликт произошел на территории, прилегающей к учебному заведению, и в нем участвовали шестеро взрослых. Один из них применил травматическое оружие. Ранения получили трое человек.

Директор унцукульской школы Магомедрасул Нурмагомедов также заявил, что стреляли «какие-то левые люди» на улице. В самой школе никаких инцидентов не было, и эвакуация не объявлялась.

Следственный комитет (СК) Республики начал доследственную проверку. В ведомстве уточнили, что пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

