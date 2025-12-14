Петербуржец ударил знакомого табуреткой по голове и сбежал с его телефоном

В Петербурге мужчина ударил знакомого табуреткой по голове и украл его телефон

В Петербурге 49-летний мужчина пришел в гости к 60-летнему знакомому и напал на него с табуреткой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 13 декабря в квартире одного из домов на улице Беринга. В ходе ссоры гость ударил хозяина жилья табуреткой по голове, а затем похитил его мобильный телефон и скрылся с места происшествия. Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Полицейские задержали подозреваемого в нападении в доме №17 по улице Шевченко — у него изъяли украденный телефон. Мужчину доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ. Отмечается, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

