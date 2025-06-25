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«Бабайка обречен на успех»: Сергей Жуков заявил, что его новый проект — не ответ «Лабубу»

Сергей Жуков заявил, что его игрушки «Бабайка» — не ответ «Лабубу»
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Певец и лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков запатентовал товарный знак «Бабайка», который «станет ответом на игрушки лабубу», сообщил ТАСС. В разговоре с «Газетой.Ru» артист признался, что не соревнуется с лабубу, а его герой станет детям большим другом.

«Мы вообще не соревнуемся с лабубу, или что это? Я просто не фанат западных игрушек или каких там. Вот мне не нравится эта формулировка. В ответ на игрушку какую-то или замену мы делаем нового героя, нового детского персонажа, который на многие годы сейчас станет большим другом детям. И поэтому это будут не только игрушки — это будет целая большая линейка, которую мы собираемся делать. Наконец-то должен появиться нормальный русский персонаж, понимаете? Мы привыкли сейчас повторять за тем, что уже было создано — но это все старые сказки, а нового уже никто ничего не создает почему-то. Поэтому мы придумали оригинальную нашу идею. И поэтому вот мне кажется, «Бабайка» обречен на успех», — сказал он.

Жуков подчеркнул, что его продукт будет совсем новым. Певец рассказал, что про персонажа выйдет кино.

«Для этого и снимается большой художественный фильм, который, безусловно, будет самым семейным, детским, музыкальным. Я пишу для него детские песни, музыку. Это будет еще и развивающая история, потому что наши дети должны не только играть, но и получать от этого какое-то развитие. Стараемся, чтобы было интересно. Впереди ждет много интересного», — сказал артист.

Ранее стало известно, что комик Грачев из Comedy Club готов озвучить Путина в новом «Простоквашино».

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