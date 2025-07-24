Логисты рассказали, что стали чаще завозить в Россию из Китая

С начала 2025 года перевозки грузов из Китая в Россию продолжают занимать лидирующие позиции среди международных логистических направлений. Наиболее востребованными категориями доставки из Китая в первом полугодии стали товары народного потребления (ТНП), электроника, бытовая техника, а также промышленные товары и оборудование. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты логистической отрасли.

Китай остается одним из наиболее востребованных международных направлений доставки, отмечает замдиректора ПЭК Андрей Мякин.

По-прежнему популярны авто- и авиаперевозки промышленных товаров и оборудования, продукции народного потребления и различного электрооборудования, отмечает заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев.

«Промышленные грузы составляют больше половины от структуры импорта по маршруту. Также авиадоставкой компании часто перевозят предметы искусства и музейные экспонаты», — дополняет Дмитрий Хрущалев.

Директор по продажам федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Юрий Коробейников среди популярных категорий импорта из Китая называет электронику и гаджеты (смартфоны, умные часы, беспроводные наушники, устройства для умного дома), одежду и текстиль, автозапчасти и автомобильные аксессуары, а также товары для дома и спорта, включая аксессуары для фитнеса — ролики, бутылки, спортивную одежду.

«С ростом популярности китайских автомобилей увеличился интерес к запчастям, светодиодным лампам, видеорегистраторам», — отмечает Коробейников.

С перечнем популярных товаров из Китая согласны и в СДЭК. Так, по данным пресс-службы компании, основную долю грузов составляют электроника и техника. Причем товары представлены во всех ценовых сегментах: смартфоны, ноутбуки, мониторы, наушники, клавиатуры, умные часы, бытовая техника.

Несмотря на стабильный спрос на китайские товары, логистические компании отмечают изменения. Так, по данным ПЭК, снизился грузооборот в сегменте коммерческих перевозок на 20% за январь — июнь год к году.

В «Скиф-Карго», напротив, фиксируют рост объемов перевозок из Китая. Спрос на доставку автотранспортом из Китая вырос почти на 50% по сравнению с прошлым годом, уточняет Юрий Коробейников. Это связано с увеличением торговых оборотов и улучшением логистической инфраструктуры.

Согласны компании в том, что снизились тарифы на доставку по всем видам транспорта. Например, стоимость морской перевозки 40-футового контейнера из Шанхая во Владивосток упала в среднем на 17%, до $1,2–1,3 тыс. Цена железнодорожной доставки (в мультимодальных маршрутах) сократилась на 13% — с 300 до 260 тыс. руб. за 40 DC до Москвы. Прямые ускоренные поезда по маршруту Шанхай — Москва подешевели на 23–33%, до $4 тыс., отмечают в ПЭК.

«Стоимость автоперевозок снизилась на 15–28%. Сейчас полная фура (FTL) стоит $8–8,5 тыс., что во многом связано с увеличением количества китайских перевозчиков на российском рынке, тарифы которых по состоянию на июнь на 30–35% ниже российских», — говорит замдиректора ПЭК Андрей Мякин.

Снижение тарифов на контейнерные перевозки и благоприятный курс юаня к рублю — эти факторы делают доставку из Китая более выгодной, считает Юрий Коробейников.

Еще один тренд отмечает Дмитрий Хрущалев. За первые полгода в автоперевозках из КНР средний вес одной партии товара в составе сборного груза вырос в 2 раза, а в доставках выделенной фурой — на 31%. В транспортировках по воздуху средний вес одной партии увеличился на 10%.

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