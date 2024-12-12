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Врач объяснила, почему нельзя есть много мандаринов

Врач Мельникова: рекомендовано употреблять не больше трех мандаринов в сутки

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Depositphotos

Традиционно одним из основных украшений новогоднего стола являются мандарины — источник витамина С (аскорбиновой кислоты). Однако, несмотря на пользу этого фрукта, важно соблюдать меру, поскольку избыточное потребление мандаринов может привести к неприятным последствиям. О них «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

Она отметила, что суточная доза витамина С составляет 90 мг. В одном мандарине содержится примерно 25 мг витамина С, что составляет почти одну треть от суточной дозы. Таким образом, рекомендовано употреблять не больше трех мандаринов в сутки.

«Несмотря на то, что витамин С является мощным антиоксидантом, повышает иммунитет, участвует в синтезе коллагена, ускоряет регенерацию тканей, поддерживает здоровье зубов и десен, избыточное употребление мандаринов может привести к неприятным последствиям», — предупредила специалист.

По ее словам, как и любые цитрусовые, мандарины могут привести к аллергической реакции в виде крапивницы, конъюнктивита, ринита, вплоть до отека Квинке.

«Стимулируя выработку соляной кислоты желудком, мандарины провоцируют изжогу и вызывают обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита, язвенной болезни. Большое количество клетчатки приводит к вздутию и метеоризму», — добавила Мельникова.

Кроме того, она обратила внимание, что высокое содержание фруктозы в мандаринах вызывает рост уровня глюкозы крови, что неблагоприятно отражается на течение сахарного диабета.

Ранее россиян предупредили о неожиданных продуктах с высоким содержанием сахара.

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